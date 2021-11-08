Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

156 нарушений антиковидных мер выявили в Псковской области за прошедшую неделю

8 ноября 2021 года, 13:12

С 1 по 7 ноября в Псковской области выявили 156 нарушений противоэпидемических мер. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

156 нарушений антиковидных мер выявили в Псковской области за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

За этот период органами местного самоуправления были проведены 647 рейдов, из них 632 – совместно с полицией. В ходе проверки были выявлены 106 нарушений, составлены 98 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАп РФ.

С 1 по 7 ноября органами исполнительной власти Псковской области и подразделения аппарата региональной администрации были проведены 252 рейда, 135 – с полицией. В ходе проверки были выявлены 50 нарушений, составлены 29 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:19 08.11.2021

Появился новый анекдот по этой теме : -Вань, а ты заметил,как нам хитро ввели налог на воздух? Дышать в маску теперь стоит 20 рублей, без маски -5000....

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи