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Культура

В нерабочие дни Псково-Изборский музей-заповедник посетили почти 350 групп

8 ноября 2021 года, 12:20

340 туристических групп посетили Псково-Изборский объединенный музей заповедник в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом 8 ноября заявила директор музея Светлана Мельникова в эфире второго выпуска нового проекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

В нерабочие дни Псково-Изборский музей-заповедник посетили почти 350 групп

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«С 30 октября по 7 ноября музей показал невероятный результат. За первые пять нерабочих дней музей посетили 340 групп», – сообщила Светлана Мельникова. По ее словам, эти данные еще не окончательные.

В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, из федеральных учреждений культуры в Псковской области работали только музеи и театры.

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