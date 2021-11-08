В нерабочие дни Псково-Изборский музей-заповедник посетили почти 350 групп

340 туристических групп посетили Псково-Изборский объединенный музей заповедник в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом 8 ноября заявила директор музея Светлана Мельникова в эфире второго выпуска нового проекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

«С 30 октября по 7 ноября музей показал невероятный результат. За первые пять нерабочих дней музей посетили 340 групп», – сообщила Светлана Мельникова. По ее словам, эти данные еще не окончательные.

В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, из федеральных учреждений культуры в Псковской области работали только музеи и театры.