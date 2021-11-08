Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Почти 600 псковичей вакцинировались от коронавируса за минувшие сутки

8 ноября 2021 года, 08:32

За минувшие сутки, 7 ноября, в Псковской области вакцинацию прошли 579 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 600 псковичей вакцинировались от коронавируса за минувшие сутки

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 304 человека (всего 216 тыс. 568). Полностью прошли курс вакцинации 275 псковичей (всего 201 тыс. 873). Ревакцинировался за минувшие сутки 51 житель региона (всего 14 тыс. 431).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 82,8%.

«Динамика прививочной кампании на этой неделе замедлилась. Напоминаю, что если мы хотим встретить Новый год с минимумом ограничений, то всем стоит сделать прививку – это крайне важно для противодействия заболеванию», – отметил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:47 08.11.2021

Ещё на один процент расход вакцин уменьшился. " Все видят,что фактически программа вакцинации провалена ,привито примерно 30 % населения.И никакими силами вы людей не заставите пойти на эту процедуру: сейчас все понимают,что от вакцин умирают,что она не защищает от заболевания."- из интервью профессора Д М.Н. П.Воробьёва для Общ.Службы Новостей 22 сентября 2021г.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи