Почти 600 псковичей вакцинировались от коронавируса за минувшие сутки

За минувшие сутки, 7 ноября, в Псковской области вакцинацию прошли 579 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедший день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 304 человека (всего 216 тыс. 568). Полностью прошли курс вакцинации 275 псковичей (всего 201 тыс. 873). Ревакцинировался за минувшие сутки 51 житель региона (всего 14 тыс. 431).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 82,8%.

«Динамика прививочной кампании на этой неделе замедлилась. Напоминаю, что если мы хотим встретить Новый год с минимумом ограничений, то всем стоит сделать прививку – это крайне важно для противодействия заболеванию», – отметил Михаил Ведерников.