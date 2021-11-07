Более 1 тыс. человек привились первым компонентом вакцины от ковида за 6 ноября

1 тыс. 90 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса за 6 ноября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Всего первую прививку сделали 216 тыс. 264.
1 тыс. 90 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса за 6 ноября. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Всего первую прививку сделали 216 тыс. 264.
Вторым компонентом привились 841 (всего 201 тыс. 598). Ревакцинацию за минувший день прошли 96 псковичей (всего 14 тыс. 380).
Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 82,6%.