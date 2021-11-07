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Общество / Здоровье

Главврач Псковской инфекционной больницы: В этой волне коронавируса очень много беременных

7 ноября 2021 года, 12:17

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своем Instagram, что в нынешней волне коронавируса очень много беременных. 

Главврач Псковской инфекционной больницы: В этой волне коронавируса очень много беременных

Источник: pixabay

По словам Повторейко, риски являются высокими и необходимо серьёзно подойти к вопросу вакцинации. С 22 недели она разрешена для беременных.

Анастасия Повторейко также ответила на вопрос, как происходит лечение беременных от коронавируса. «В соответствии с протоколами ведения беременных. Все тяжёлые случаи совместно с федеральными центрами», – поделилась главврач псковской инфекционки. 

Беспокоящимся за ребенка внутри заболевшей матери, Повторейко сообщила, что в отношении внутриутробного инфицирования риски минимальны.


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Комментарии

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