Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Повторейко рассказала псковичам, как восстановить обоняние после коронавируса

7 ноября 2021 года, 11:59

Как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы и главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко рассказала  на своей странице в Instagram.

Повторейко рассказала псковичам, как восстановить обоняние после коронавируса

Фото: Андрей Степанов

По словам Повторейко, хороший результат дают обонятельные тренировки с эфирными маслами и назальные глюкокортикоиды.  

В случае выпадения волос после ковида главный врач Псковской областной инфекционной больницы посоветовала не паниковать и набраться терпения. По ее словам хорошие результаты даст дарсонвализация и мезотерапия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
22:25 07.11.2021

После ежедневных подпугиваний красной зоной,смертью, "переболевших ковидом может ожидать отсроченная смерть" ,теплится надежда, что не все умрём. То есть будем дышать и причёски наводить.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи