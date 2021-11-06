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Общество / Здоровье

Более 215 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

6 ноября 2021 года, 12:33

215 тыс. 174 жителя Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 215 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 5 ноября, первым компонентом вакцинировались 587 человек (всего 215 тыс. 174), вторым – 608 (всего 200 тыс. 757). Ревакцинацию от коронавируса за минувший день прошли 362 псковича (всего 14 тыс. 284).

Расход поступившей вакцины в Псковской области составляет 82,2%.

«Нерабочие дни заканчиваются, но прививочная кампания должна продолжаться в прежнем темпе. Записывайтесь на вакцинацию!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
13:08 06.11.2021

Казахстан в СМИ опубликовал о смерности в своей стране после вакцинации, у нас пока что призывы на вакцинацию,то есть на участие в эксперименте. Ответственность необходимо брать на себя главам,чиновникам, всем,кто призывает к этому .

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