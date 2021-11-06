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Общество / Здоровье

Еще 292 жителя Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

6 ноября 2021 года, 11:53

За прошедшие сутки, 5 ноября, в Псковской области коронавирусом заболели еще 292 человека. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Еще 292 жителя Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Фото: Андрей Степанов

100 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 20 тыс. 152), по 39 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 779) и Псковском районе (всего 4 тыс. 928).

18 новых случаев заражения вирусом выявили в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 525), 17 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 221), 16 – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 636), 12 – в Островском районе (всего 2 тыс. 636), 11 – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 560).

Шесть человек заболели коронавирусом в Пыталовском районе (всего 629), по пять – в Печорском (всего 1 тыс. 248) и Гдовском (всего 967) районах, по четыре – в Порховском (всего 1 тыс. 763), Пушкиногорском (всего 699) и Палкинском (всего 566) районах.

Три новых случая зафиксировали в Бежаницком районе (всего 623), по два – в Опочецком (всего 1 тыс. 732), Стругокрасненском (всего 855) и Дновском (всего 406) районах, по одному в Невельском (всего 2 тыс. 458), Красногородском (всего 618) и Куньинском (всего 542) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 59 тыс. 756 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 51 тыс. 403, в том числе 303 – за минувшие сутки. Умерли 936 жителей региона. На данный момент проведено 618 тыс. 79 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 983 – за прошедший день.

«Очаг на территории предприятия «Евро Керамика» в Печорском районе снят с контроля Роспотребнадзора», – сообщил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
14:18 06.11.2021

"Сто человек заболели в Пскове..." и снова речь о ковидбольных.Неужели все больные с лихорадкой? .Сколько из них бессимптомных, или после вакцинации?Тестопалки реагируют на орви,ангину, и даже дистиллированную воду. Отучили больных с хроническими болезнями ходить по врачам, забыли они,что такое плановое лечение. Ковид,ковид и ещё раз ковид...

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