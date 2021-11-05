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Общество / Здоровье

Более 200 тысяч псковичей прошли полный курс вакцинации от коронавируса

5 ноября 2021 года, 14:18

200 тыс. 149 жителей Псковской области привились обоими компонентами вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 200 тысяч псковичей прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 894 человека (всего 214 тыс. 587), вторым – 500 (всего 200 тыс. 149). Ревакцинацию за минувший день прошли 46 псковичей (всего 13 тыс. 922).

Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 81,9%.

«Призываю всех к внимательному соблюдению всех противовирусных требований. Но особенно важно – продолжать прививочную кампанию. Записывайтесь!» - отметил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
17:55 05.11.2021

Д.М.Н.,Председатель городского научного общества терапевтов, профессор Мед.Московской Академии П.А.Воробьёв в интервью Красной Весне от 30 июля 2021 г: - "Половина привитых сегодня дают осложнения,половина привитых!Это данные Московского городского научного общества терапевтов,собранные несколькими десятками врачей на основании тысяч случаев.Это очень большие цифры"...

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