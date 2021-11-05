Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Здоровье

Главный инфекционист России призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса

5 ноября 2021 года, 12:02

Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов рекомендовал жителям Псковской области привиться от коронавируса для защиты не только своего здоровья, но и здоровья близких. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Главный инфекционист России призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

По его словам, на больничных койках, особенно на реанимационных, оказываются именно непривитые от коронавируса псковичи. Владимир Чуланов отметил, что большинство из них, оказавшись в больнице, жалеют о том, что не вакцинировались.

«Я это слышу постоянно. К сожалению, человек осознает, что сделал ошибку и не привился своевременно на больничной койке. Нужно не допустить, чтобы это продолжалось», – подчеркнул главный инфекционист России.

Владимир Чуланов рекомендовал привиться от коронавируса любой российской вакциной, которая есть в наличии в псковских пунктах вакцинации. Так как все они прошли клинические исследования и доказали свою эффективность. Для прохождения вакцинации главный инфекционист РФ призвал выбрать один из праздничных дней.

Представители Росздравнадзора посетили Псковскую область 4 ноября по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Основной целью являлась организация практической и методической поддержки системы здравоохранения и медикам субъектов. В Псковской области сотрудники ведомства посетили детский и взрослый корпуса инфекционной больницы, посетили «красную зону» и пообщались с коллективом медучреждений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
12:46 05.11.2021

Сколько можно запугивать красной зоной? Необходимо лечение пересмотреть в стационарах. Умирают именно в красной зоне.

Бабулечка
18:12 05.11.2021

В Санкт-Петербурге 20и21окт.2021г.проходила медконференция . Врач пульмонолог из С-ПТБ Софья Науменко обратила внимание экспертов на то,что осложнения после прививки могут быть как срочными,так и отсроченными.Самое странное,что вакцина вызывает такие же симптомы и последствия,как и болезнь.Это свидетельствует о её неэффективности и даже опасности.Лечим людей не от заболевания,а от прививки,вопреки здравому смыслу.Привитые могут оказаться опасными для близких людей.."Инф-я в свободном доступе.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи