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Общество / Здоровье

287 новых случаев заражения ковидом зафиксировано в Псковской области за 3 ноября

4 ноября 2021 года, 13:36

За прошедший день, 3 ноября, в Псковской области ковидом заболели еще 287 жителей региона. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram

В Пскове (всего 19 тыс. 959) заразилось 89 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 701) – 51.

В Псковском (всего 4 тыс. 849) районе заболели 17 человек, в Гдовском (всего 947) – 16, в Невельском (всего 2 тыс. 452) –14. По 13 человек заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 715 и Великолукском (всего 1 тыс. 543) районе. 12 новых случаев зафиксировано в Себежском (всего 1 тыс. 189) районе. По 11 заразившихся диагностировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 610) и Печорском (всего 1 тыс. 231) районах. В Порховском (всего 1 тыс. 757) районе заболело восесь человек, в Пустошкинском (всего 587) – семь, в Бежаницком (всего 612) – шесть. Пять подтвержденных случаев зафиксировано в Пушкиногорском (всего 695) районе, четыре – в Куньинском (всего 537), три – в Дедовичском (всего 1 тыс. 503). В Красногородском (всего 609) и Новоржевском (всего 755) районе зафиксировано по два новых заболевших, в Плюсском (всего 1 тыс. 23), Струго-Красненском (всего 851) и Усвятском (всего 381) – по одному.

За время пандемии проведено 613 тыс. 721 исследований, из которых 2 тыс. 587 за последние сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом насчитывается 59 тыс. 174 Выздоровело 50 тыс. 794, в частности 308 за 3 ноября. Скончались 931, 7 из которых за прошедший день.

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Бабулечка
17:39 04.11.2021

"Скончались 931, 7 из которых за прошедший день". 4 ноября 2021 13:36. Ютуб канал Рубеж ТВ, месяц назад, интервью ведущего Дамира с медиком из Латвии -"Смертельные протоколы.Откровения честного медика". <br/> Медик из Латвии Марина Корнатовская работала в красной зоне,не смогла смириться с гибелью пациентов от лечения по протоколу свыше,рассказала открыто,пришлось уволиться, заведено дело. "Я не собираюсь участвовать в убийстве людей",- заявила медик.

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