Более 1,8 тысяч человек привились первым компонентом вакцины в Псковской области за 3 ноября

За минувшие сутки, 3 ноября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 тыс. 816 жителей Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Всего за время пандемии первую прививку сделали 213 тыс. 693 человек.

Вторым компонентом вакцины от коронавируса за прошедший день привились 1 тыс. 430 человек (всего 199 тыс. 649). Ревакцинацию прошли 342 жителя региона (всего 13 тыс. 876).

«Если с момента первой прививки прошло более полугода, задумайтесь о ревакцинации. Она обеспечит необходимый уровень защиты от тяжелого течения болезни», – подчеркнул глава региона.

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,8%.



