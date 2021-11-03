284 новых случая заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 2 ноября

В Пскове (всего 19 тыс. 870) заболели 82 человека, в Великих Луках (всего 9 тыс. 650) – 41.

В Дедовичском (всего 1 тыс. 500) районе заразились 17 человек. По 15 подтвержденных случаев зафиксировано в Невельском (всего 2 тыс. 438) и Опочецком (всего 1 тыс. 702) районах. В Себежском (всего 1 тыс. 177) районе ковид диагностировали у 14-ти человек, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 599) и Великолукском (всего 1 тыс. 530) у 13-ти. По 12 человек заболели в Гдовском (всего 931) и Пустошкинском (всего 580) районах. В Псковском (всего 4 тыс. 832) районе заболели 11 местных жителей, в Плюсском (всего 1 тыс.22) – девять, в Печорском (всего 1 тыс. 220) – восемь. По шесть человек заболели в Порховском (всего 1 тыс. 749) и Красногородском (всего 607) районах. Четыре новых случая зафиксировано в Усвятском (всего 380) районе, три – в Новоржевском (всего 753). В Пушкиногорском (всего 690), Куньинском (всего 533) и Локнянском (всего 409) – по одному заболевшему.

За время пандемии всего проведено 611 тыс. 134, в частности 2 тыс. 398 за минувшие сутки. За этот период было подтверждено 58 тыс. 887 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 50 тыс. 486 жителей Псковской области, 309 из которых за 2 ноября. Скончались 924 человека, 5 – за прошедший день.