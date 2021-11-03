Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

284 новых случая заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 2 ноября

3 ноября 2021 года, 12:31

За минувшие сутки, 2 ноября, в Псковской области подтверждено 284 новых случая заражения ковидом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

284 новых случая заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 2 ноября

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове (всего 19 тыс. 870) заболели 82 человека, в Великих Луках (всего 9 тыс. 650) – 41.

В Дедовичском (всего 1 тыс. 500) районе заразились 17 человек. По 15 подтвержденных случаев зафиксировано в Невельском (всего 2 тыс. 438) и Опочецком (всего 1 тыс. 702) районах. В Себежском (всего 1 тыс. 177) районе ковид диагностировали у 14-ти человек, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 599) и Великолукском (всего 1 тыс. 530) у 13-ти. По 12 человек заболели в Гдовском (всего 931) и Пустошкинском (всего 580) районах. В Псковском (всего 4 тыс. 832) районе заболели 11 местных жителей, в Плюсском (всего 1 тыс.22) – девять, в Печорском (всего 1 тыс. 220) – восемь. По шесть человек заболели в Порховском (всего 1 тыс. 749) и Красногородском (всего 607) районах. Четыре новых случая зафиксировано в Усвятском (всего 380) районе, три – в Новоржевском (всего 753). В Пушкиногорском (всего 690), Куньинском (всего 533) и Локнянском (всего 409) – по одному заболевшему.

За время пандемии всего проведено 611 тыс. 134, в частности 2 тыс. 398 за минувшие сутки. За этот период было подтверждено 58 тыс. 887 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 50 тыс. 486 жителей Псковской области, 309 из которых за 2 ноября. Скончались 924 человека, 5 – за прошедший день.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
15:06 03.11.2021

Глава Роспотребнадзора Хакасии Татьяна Романова 17 октября 2021 г.на региональном совещании: "У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями,что вполне оправдано,для этого и делается прививка."...Чем больше уколов,тем больше тестов,тем больше заболевших,умерших..

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи