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Общество / Здоровье

Николай Никитенко: Пандемия отступит только тогда, когда мы все вакцинируемся

2 ноября 2021 года, 17:57

«Эпидемия не отступает, просвета нет, и отступит, видимо, только тогда, когда мы все вакцинируемся», - заявил председатель общественного совета при комитете по социальной защите Псковской области Николай Никитенко в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Николай Никитенко: Пандемия отступит только тогда, когда мы все вакцинируемся

Сам вакцинировался в марте и уже прошёл ревакцинацию. «Вся медицина говорит, что надо вакцинироваться и я доверяю медикам в части прививок», - сказал Николай Никитенко.

Он отметил, что сейчас медицина не делает никаких выводов о том, когда закончится пандемия, в то же время очевидно, что в этом году она не завершится, а вот произойдёт ли это в 2022-ом или 2023-ем годах — не известно. «Времени на раздумья было очень много, пора тем, кто ещё раздумывает, принять решение и вакцинироваться», - считает Николай Никитенко.

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Комментарии

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Бабулечка
01:41 03.11.2021

"Вся медицина говорит, что надо вакцинироваться".На медконференции,проходившей в С-ПТБ 20-21 октября 2021г доктора мед.наук,учёные, правозащитники говорили и обратное,сказанное Никитенко.Доктор, пульмонолог из С-ПТБ Софья Науменко:"Самое странное,что вакцина вызывает такие же симптомы и последствия,как и болезнь.Это свидетельствует о её неэффективности и даже опасности..Лечим людей не от заболевания, а от прививки,вопреки здравому смыслу.Привитые могут оказаться опасными для близких.."

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