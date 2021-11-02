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Культура / Театр

Спектакль Александринского театра из Псковского кремля покажут на телеканале «Культура» 4 ноября

2 ноября 2021 года, 14:55

4 ноября в 19.30 на федеральном телеканале «Культура» покажут спектакль Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» из Псковского кремля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Псковского театра драмы. Запись спектакля велась 2 сентября.

Спектакль Александринского театра из Псковского кремля покажут на телеканале «Культура» 4 ноября

Фото: Псковское агентство информации

Уникальные показы спектакля «Блаженная Ксения. История любви» прошли у стен Троцкого собора в сентябре в рамках Пушкинского театрального фестиваля. Тогда их смогли увидеть только 800 зрителей.

Спектакль «Ксения. История любви», премьера первой версии которого состоялась в 2009 году, народного артиста России, четырежды лауреата Государственной премии РФ, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина выступает одним из значимых в репертуаре Санкт-Петербургского театра.

В Пскове актеры театра показали зрителям адаптированную версию спектакля в пространстве музея-заповедника, не приспособленного к театральным показам. Его естественными декорациями, расширившими смысл постановки, стали архитектурные святыни Псковского кремля.

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