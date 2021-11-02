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Общество / Здоровье

Система QR-кодов продолжит действовать в Псковской области в новогодние каникулы

2 ноября 2021 года, 14:31

 Система QR-кодов в Псковской области отменена не будет, она продолжит действовать и в новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» 2 ноября.

При этом глава региона не исключил, что система QR-кодов может быть распространена и на некоторые другие сферы. «Мы постараемся, чтобы у нас всё работало, но с соблюдением требований, которые предъявляет Роспотребнадзор», - сказал Михаил Ведерников.

В настоящее время в Псковской области QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесённом в последние полгода заболевании необходим для посещения учреждений культуры, точек общественного питания, бассейнов, аквапарков, фитнес-центров, для заселения в гостиницу.

Михаил Ведерников отметил, что новая волна коронавируса возможна в Псковской области после новогодних праздников. Он обратил внимание на то, что традиционно в период январских, майских, ноябрьских выходных количество людей в регионе серьёзно возрастает, иногда, в три раза, что даёт дополнительную нагрузку на эпидситуацию и на систему здравоохранения. 

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