Михаил Ведерников: С осторожностью предполагаем, что проходим пик заболевания коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» 2 ноября с осторожностью предположил о прохождения пика заболеваемости коронавирусом и выразил надежду о скором снижении этого уровня в регионе, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области начался на второй неделе сентября. Еженедельно увеличение числа заболевших держалось на уровне 20-30% относительно предыдущей недели. В связи с чем Псковская область находилась в десятке регионов России с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.

Михаил Ведерников также отметил, что в медицинских учреждениях региона на начало осени было задействовано 530 мест для больных ковидом, на данный момент – 1 тыс. 85. Кроме них используются и реанимационные койки для долечивая тех, кто еще нуждается в терапии, но уже не является больным коронавирусом.

Губернатор региона подчеркнул, что снижению уровня заболеваемости в Псковской области поспособствовало постепенное введение ограничительных мер: каникулы в школах, введение системы QR-кодов, а также перевод большинства сотрудников на дистанционный формат работы. При этом Михаил Ведерников отметил, что использование QR-кодов распространяется лишь на те сферы, без которых жители региона смогут обойтись в течение некоторого время – точки общественного питания, учреждения культуры.

Также глава региона сообщил о том, что максимальная заполняемость гостиниц Псковской области в связи с традиционными праздниками и большим количеством приезжающих туристов была ограничена 50%.

«У нас не самая развитая экономика, и чтобы быть конкурентными в сравнении с другими регионами, нужно работать, нужно, чтобы все сферы экономики работали. Поэтому мы очень осторожно относимся к ограничениям. Мы делаем всё, чтобы 8 числа вернуться в рабочий режим», – отметил глава региона Михаил Ведерников и подчеркнул, что решение о возвращении в обычный режим работы или продлении нерабочих дней после 7 ноября в Псковской области будет приниматься с учетом текущей эпидситуации.