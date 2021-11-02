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Общество / Здоровье

Более 32 млн рублей на покупку кислородного концентратора получит Псковская область

2 ноября 2021 года, 12:23

Порядка 32,3 млн рублей из федерального бюджета получит Псковская область на покупку концентратора кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Закупка концентраторов обеспечит больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.

Решение о выделении средств приняли на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также дополнительные средства выделили на закупку лекарств для больных ковидом, проходящих амбулаторное лечение.

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