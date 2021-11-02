Новый очаг коронавируса выявлен в Печорском районе

За последние сутки в Псковской области ковидом заболели 286 человек.

В Пскове (всего 19 тыс. 788) зафиксировано 77 новых случаев, в Великих Луках (всего 9 тыс. 609) – 45.

В Псковском (всего 4 тыс. 821) районе заболели 19 человек, в Дедовичском (всего 1 тыс. 483) – 17. В Порховском районе (всего 1 тыс. 743) заразились 16 местных жителей, в Островском (всего 2 тыс. 624) – 13. По 11 новых случаев подтверждено в Новосокольническом (всего 1 тыс. 586), Печорском (всего 1 тыс. 212) и Себежском (всего 1 тыс. 163) районах. В Невельском районе (всего 2 тыс. 423) коронавирус диагностировали у девяти человек, в Гдовском (всего 919) и Пушкиногорском (всего 689) – у восьми. По шесть человек заболели в Стругокрасненском 850(+6) и Куньинском (всего 532) районах, по пять – в Пустошкинском (всего 568) и Дновском (всего 404) районах. В Красногородском районе (всего 601) заразились четыре местных жителя. В Бежаницком (всего 606), Усвятском (всего 376) и Опочецком (всего 1 тыс. 687) районах зафиксировано по три новых случая. По два человека заболело в Локнянском (всего 408) и Плюсском (всего 1 тыс. 13) районах, в Пыталовском (всего 623) и Великолукском (всего 1 тыс. 517) – по одному.

За время пандемии было проведено 608 тыс. 736 исследований, 2 тыс. 430 из которых за 1 октября. Всего было подтверждено 58 тыс. 603 случая заражения ковидом. Выздоровело за все время 50 тыс. 177 человек, 307 из которых за минувший день. Скончалось 915 человек.