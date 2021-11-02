До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 ноября

2 ноября в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью похолодает до +1...+6. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики передают, что в регионе ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди.

В Пскове днем воздух прогреется до +7...+9 градусов, ночью похолодает до +2...+4 и пройдет небольшой дождь.

В Великих Луках температура днем будет от +7 до +9 градусов, ночью – +2...+ 4 и небольшие дожди.