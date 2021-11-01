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Общество / Здоровье

Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом

1 ноября 2021 года, 19:15

Более 69 млн рублей направят из резервного фонда Правительства РФ в Псковскую область для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом

Решение о дополнительном финансировании обеспечения лекарственными наборами больных коронавирусом было озвучено 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при Правительстве РФ.

Бесплатными лекарствами в Псковской области обеспечиваются те больные коронавирусом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, проходя лечение на дому под наблюдением врача. Им назначают комбинированные схемы лечения.

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