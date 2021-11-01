Уровень вакцинации населения от коронавируса в Псковской области достиг 52%

В Псковской области уровень вакцинации от коронавируса на данный момент составляет 52%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопрос об эпидемиологической обстановке в Псковской области был рассмотрен 1 ноября в рамках традиционного совещания губернатора Михаила Ведерникова, первого заместителя Веры Емельяновой, председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко и руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука.

«Темпы прививочной кампании на прошлой неделе выдерживались и прирастали. Максимальный достигнутый суточный показатель – 2,5 тыс вакцинированных», – сообщила вице-губернатор и добавила, что в настоящее время уровень вакцинации от коронавируса в Псковской области достиг 52%.

По ее словам, по числу вакцинированных граждан на данный момент лидируют Псковский, Себежский, Пушкиногорский и Палкинский районы. Самые низкие темпы вакцинации фиксируются в Красногородском, Усвятском и Пыталовском муниципалитетах.

Глава Псковской области отметил, что в регионе для достижения планового показателя необходимо продолжать увеличение темпов вакцинации. Михаил Ведерников также уточнил о количестве вакцины от коронавируса в регионе.

«Препаратов достаточно. Есть все типы вакцин, но основной упор в прививочной кампании, особенно на открытых площадках, сделан на «Спутник V», – подчеркнула председатель профильного комитета Марина Гаращенко.

В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привились 208 тыс. 102 жителя региона, вторым – 195 тыс. 410. Ревакцинацию прошли 12 тыс. 697 человек. Расход вакцины в регионе, по данным на 31 октября, составляет 81,1%.