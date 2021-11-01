Уровень вакцинации населения от коронавируса в Псковской области достиг 52%

В Псковской области уровень вакцинации от коронавируса на данный момент составляет 52%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
В Псковской области уровень вакцинации от коронавируса на данный момент составляет 52%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Вопрос об эпидемиологической обстановке в Псковской области был рассмотрен 1 ноября в рамках традиционного совещания губернатора Михаила Ведерникова, первого заместителя Веры Емельяновой, председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко и руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука.
«Темпы прививочной кампании на прошлой неделе выдерживались и прирастали. Максимальный достигнутый суточный показатель – 2,5 тыс вакцинированных», – сообщила вице-губернатор и добавила, что в настоящее время уровень вакцинации от коронавируса в Псковской области достиг 52%.
По ее словам, по числу вакцинированных граждан на данный момент лидируют Псковский, Себежский, Пушкиногорский и Палкинский районы. Самые низкие темпы вакцинации фиксируются в Красногородском, Усвятском и Пыталовском муниципалитетах.
Глава Псковской области отметил, что в регионе для достижения планового показателя необходимо продолжать увеличение темпов вакцинации. Михаил Ведерников также уточнил о количестве вакцины от коронавируса в регионе.
«Препаратов достаточно. Есть все типы вакцин, но основной упор в прививочной кампании, особенно на открытых площадках, сделан на «Спутник V», – подчеркнула председатель профильного комитета Марина Гаращенко.
В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привились 208 тыс. 102 жителя региона, вторым – 195 тыс. 410. Ревакцинацию прошли 12 тыс. 697 человек. Расход вакцины в регионе, по данным на 31 октября, составляет 81,1%.
Глава Белгородской области стремился к повышению количества вакцинированных, до 60 процентов свершилось. А результат ещё плачевнее, и сегодня репортаж в новостях из Белгорода о большом увеличении ковидбольных. В Монголии вирусом болели совсем мало людей,новоиспечённое правительство решило вакцинировать взрослых до 90 процентов, и заболеваемость увеличилась многократно.
Почему то совещаются вчетвером,принимают личные решения,которые распространяются на всех жителей региона. Почему боитесь провести общественные слушания с участием обычных лечащих врачей из поликлиник, с привлечением обычных граждан? Есть честные врачи в стране заявляют, что лечат не от вируса, а от прививки. И лечение в ковидариях по схеме ВОЗ часто губительна для больных.И об этом честные медики не молчат!