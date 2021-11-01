Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Прозрачный купол хотят установить для консервации церкви Вознесения под колоколы в Пскове

1 ноября 2021 года, 14:04

Разработали предложения по консервации и музеефикации церкви Вознесения под колоколы – установить прозрачный купол с подсветкой объекта в ночное время. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» сообщает на своей странице в «ВКонтакте». На втором этапе планируется принятие решения о целесообразности дальнейшей работы по воссозданию церкви Вознесения Господня.

Прозрачный купол хотят установить для консервации церкви Вознесения под колоколы в Пскове
Один из вариантов проекта музеефикации руин церкви Вознесения Господня Снетогроского монастыря

Также в ходе исследовательских работ при расчистке завалов церкви Вознесения под колоколы рабочие вывезли несколько КАМАЗов строительного мусора.

Церковь Вознесения под колоколы Снетогорского монастыря, построенная в XIII веке, имела колокольню с восьмигранным основанием и стены пятиметровой толщины. Внутри стены была широкая винтовая лестница, которая вела на второй ярус, где была устроена церковь с Престолом Вознесению Господа нашего Иисуса Христа, на третьем ярусе – колокольня.

В 30-е годы двадцатого века решили разрушить колокольню. Разобрав кровлю, на верхний ярус установили огромный металлический бак. Во время Великой Отечественной войны фашисты во время отступления взорвали колокольню.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Культура / Событие
11 ноября 12:39

Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Худрук Имперского Русского Балета рассказал о псковской постановке «Лебединого озера»
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города