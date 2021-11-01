Динамика прививочной компании в Псковской области выросла на 43% – более 9 тыс. жителей региона привились первым компонентом вакцины за прошедшую неделю. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

За прошедшие сутки, 31 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 356 человек (всего 208 тыс. 102), вторым – 218 (всего 195 тыс. 410). Ревакцинацию прошли 107 жителей области (всего 12 тыс. 697).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 81,1%.