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Общество / Здоровье

285 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области

1 ноября 2021 года, 10:33

За минувшие сутки, 31 октября, в Псковской области коронавирусом заболели 285 человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

285 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

«За неделю рост заболеваемости составил порядка 4%. В период нерабочих дней нам нужно сделать все возможное, чтобы начался спад», – рассказал глава региона.

В Пскове (всего 19 тыс. 711) заразились 88 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 564) – 39.

В Псковском районе (всего 4 тыс. 802) заболели 27 человек, в Дедовичском (всего 1 тыс. 466) – 26, в Невельском (всего 2 тыс. 414) – 25. В Великолукском районе (всего 1 тыс. 516) зафиксировано 11 новых случаев, в Островском (всего 2 тыс. 611) – 10. Девять человек заболели в Печорском районе (всего 1 тыс. 201), восемь – в Себежском (всего 1 тыс. 152). По шесть случаев ковида подтверждено в Пушкиногорском (всего 681) и Опочецком (всего 1 тыс. 684) районах. В Бежаницком (всего 603), Плюсском (всего 1 тыс. 11) и Стругокрасненском (всего 844) районах заболели по пять местных жителей. Четыре человека заразились в Палкинском (всего 562) районе. По три новых случая зафиксировано в Красногородском (всего 597), Усвятском (всего 373) и Порховском (всего 1 тыс. 727) районах. В Новоржевском районе (всего 750) заболели два человека.

За время пандемии в области проведено 606 тыс. 306 исследований, из которых 2 тыс. 108 за 31 октября. Подтверждено 58 тыс. 317 случаев заражения ковидом. Выздоровело 49 тыс. 870 человек, 305 из которых за минувший день. Скончались 909 человек.

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Комментарии

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Бабулечка
13:49 01.11.2021

Зачем навязываете ковид- болезнь? Туберкулёзом ещё проще заразиться,но давно не знаем статистики ,ни о приросте, ни о умерших от туберкулёза, ни о том, сколько людей лечится в стационарах,сколько по домам разбежались с открытой формой,какая профилактика проводится...?

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