В трех псковских ТЦ можно привиться вакциной «Спутник-лайт»

Вакциной «Спутник-лайт» псковичи могут привиться в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Простория», расположенных в областном центре. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Привиться данной вакциной могут те жители региона, которые уже или переболели коронавирусом (спустя 6 месяц), или ранее привились от COVID-19. Для прохождения вакцинации псковичам необходимо иметь при себе распечатанный на листе или в электронном виде на телефоне QR-код с сайта «Госуслуги».

Если гражданин официально переболел коронавирусом или вакцинировался, но по какой-либо причине не получил код, в пунктах вакцинации с 10.00 до 15.00 будут работать медицинские работники, которые проверят имеющиеся сведения через запись в реестре. Если данные подтвердятся, жителю Псковской области будет поставлена именно прививка «Спутник-лайт».

В пунктах вакцинации помимо вакцинации и ревакцинации от коронавируса также проводится вакцинации от гриппа. Медработники просят псковичей заблаговременно обращаться за прививкой, не позднее чем за 30 минут до закрытия пунктов. Так как необходимо учитываться время не только на размораживание вакцины, но и наблюдение после проведения вакцинации.