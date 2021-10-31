Еще 288 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 30 октября, в Псковской области выявили еще 288 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

99 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 19 тыс. 623), 46 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 525), 31 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 775).

13 новых случаев выявили в Печорском районе (всего 1 тыс. 192), 11 – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 505), десять – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 575). По девять жителей региона заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 678), Плюсском (всего 1 тыс. 6) и Пустошкинском (всего 563) районах.

Восемь человек добавились в общую ковидстатистику в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 440), семь – в Порховском районе (всего 1 тыс. 724), по шесть – в Островском (всего 2 тыс. 601) и Себежском (всего 1 тыс. 144) районах.

По пять случаев заболевания коронавирусом выявили в Пушкиногорском (всего 675) и Бежаницком (всего 598) районах, четыре – в Гдовском районе (всего 911), три – в Новоржевском районе (всего 748), по два – в Невельском (всего 2 тыс. 389) и Палкинском (всего 558) районах. По одному жителю региона заболели в Гдовском (всего 911), Пыталовском (всего 622), Красногородском (всего 594) и Усвятском (всего 370) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 58 тыс. 32 человека, выздоровели – 49 тыс. 565, из них 303 – за прошедший день. Умерли 909 жителей региона. На данный момент в Псковской области на коронавирусную инфекцию проведено 604 тыс. 198 исследований, в том числе 2 тыс. 550 – за минувшие сутки.