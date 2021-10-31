Более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

В Псковскую область поступили 4 тыс. 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 30 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 676 человек (всего 207 тыс. 746), вторым – 595 (всего 195 тыс. 192). Ревакцинацию за минувший день прошли 157 жителей региона (всего 12 тыс. 590).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,9%.