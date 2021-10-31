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Общество / Здоровье

Более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

31 октября 2021 года, 13:49

В Псковскую область поступили 4 тыс. 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 30 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 676 человек (всего 207 тыс. 746), вторым – 595 (всего 195 тыс. 192). Ревакцинацию за минувший день прошли 157 жителей региона (всего 12 тыс. 590).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,9%.

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Комментарии

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Бабулечка
19:10 31.10.2021

Д.М.Н., И.Гундаров провёл свою работу,корелляцию по имеющимся данным о смертности большинства государств после введения вакцинации и пришёл к выводу:в бедных странах,не сумевшие закупить вакцину ,смертность от ковида очень низкая. И наоборот,в странах,где доля жителей,получивших процедуру, смертность выше. Учёный заявил:"Дорогие бедные страны,бегите от этой процедуры"."Нужно предложить провести мораторий на проведение этой процедуры..Или открыто сказать-мы Вас убиваем."..7 сент2021Переправа.

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