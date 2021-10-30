Почти 300 случаев заражения ковидом зафиксировано в Псковской области за последние сутки

В Пскове (всего 19 тыс. 524) заболели 98 человек, в Великих Луках (всего 9 тыс. 479) – 56.

В Псковском районе (всего 4 тыс. 744) зафиксировали 29 новых случаев, в Великолукском (всего 1 тыс. 494) – 13, в Печорском (всего 1 тыс.179) – 12, в Опочецком (всего 1 тыс. 669) – 11. Девять человек заразились в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 565), восемь – в Пустошкинском (всего 554), семь в Невельском (всего 2 тыс. 387). По шесть человек заболели в Плюсском (всего 997), Порховском (всего 1717), Локнянском (всего 406) и Дедовичском (всего 1432) районах. По четыре ноых случая подтверждено в Себежском (всего 1138) и Усвятском (всего 369) районах. В Куньинском район (всего 526) и Бежаницком (всего 593) районах заболели по три местных жителя. По два случая зафиксировано в Пушкиногорском (всего 670) и Гдовском (всего 907) районах. В Новоржевском (всего 745), Пыталовском (всего 621), Стругокрасненский (всего 839), Дновском (всего 399) и Красногородском 593) районах – по одному.

За время пандемии в области провели 601 тыс. 648 исследований, 2 тыс. 315 из которых за последние сутки. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано 57 тыс. 744.

Выздоровело 49 тыс. 262 человек, в том числе 302 за последние сутки. Скончались 909 жителей региона, пять из них 29 октября.