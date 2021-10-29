Глава псковского турагентства: Вакцинироваться нужно, чтобы спокойно жить, работать, учиться

«Вакцинироваться от коронавируса необходимо, чтобы спокойно жить, работать, учится, чтобы мы могли спокойно путешествовать, чтобы больше не было никаких локдаунов», - заявила в беседе с корреспондентом «Псковской правды» директор ООО «Славянский тур» Изабелла Коваль.

Она подчеркнула, что сама прошла вакцинацию, все её друзья также сделали прививку, многие уже ревакцинируются.

«Новости слушаем - все больницы забиты! Обязательно всем надо привиться. Это спасение жизни своей, своих близких, друзей, коллег по работе», - сказала Изабелла Коваль.

Она отметила, что общаясь с туристами, также советует им привиться. «С одной стороны, сделать ПЦР-тесты на семью - это очень дорого, а с другой - не известно, чем может закончится поездка для невакцинированного человека», - пояснила руководитель «Славянского тура».