Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Число пациентов на лечении от коронавируса начало снижаться в Псковской области

30 октября 2021 года, 11:37

Число пациентов с коронавирусом на стационарном и амбулаторном лечении начало снижаться в Псковской области, а количество выздоровевших уже почти неделю больше, чем новых заболевших. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. По словам главы региона, процент заболеваемости все еще растет, но уже медленнее – динамика еженедельного прироста новых случаев снизилась с 30 до 10%.

«Можно с осторожностью сказать, что в ближайшее время есть все шансы пройти пик распространения инфекции», – заметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что от следующей недели будет зависеть, выйдет ли область на спад заболеваемости или нет.

Михаил Ведерников также отметил, что эпидситуация в регионе все еще остаётся крайне напряжённой. 

«Ежедневно коронавирусом заболевает порядка 290 человек, 50 из которых попадает на стационарное лечение. Загрузка коечного фонда держится на уровне 80% и выше. При этом реанимационные койки полностью заполнены», – сообщил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
19:42 30.10.2021

В.Емельянова,вицеглава заявляет 28 окт на радио Эхо Москвы,что реанимационный коечный фонд в области полностью заполнен,о чём так же сообщает Глава,но динамика лучше. Главврач больницы А.Повторейко 28 октября Известиям ничего не сообщает о полной заполненности этих коек, поэтому вывод ,что вновь чиновники запугивают и отсутствием коек ,медик -лихорадкой,новыми симптомами.Так надо! Но никто не умер и даже не болел на большом предприятии.Кто умирает?,хотя бы кто то сообщил из читателей.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи