Число пациентов на лечении от коронавируса начало снижаться в Псковской области

Число пациентов с коронавирусом на стационарном и амбулаторном лечении начало снижаться в Псковской области, а количество выздоровевших уже почти неделю больше, чем новых заболевших. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. По словам главы региона, процент заболеваемости все еще растет, но уже медленнее – динамика еженедельного прироста новых случаев снизилась с 30 до 10%.

«Можно с осторожностью сказать, что в ближайшее время есть все шансы пройти пик распространения инфекции», – заметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что от следующей недели будет зависеть, выйдет ли область на спад заболеваемости или нет.

Михаил Ведерников также отметил, что эпидситуация в регионе все еще остаётся крайне напряжённой.

«Ежедневно коронавирусом заболевает порядка 290 человек, 50 из которых попадает на стационарное лечение. Загрузка коечного фонда держится на уровне 80% и выше. При этом реанимационные койки полностью заполнены», – сообщил губернатор.