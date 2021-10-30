Провести нерабочие дни дома или на даче попросил псковичей губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона провести предстоящие нерабочие дни дома или на даче, сделать необходимые покупки заранее, а гулять только в парках или на открытых пространствах. Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Instagram.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Убедительно прошу вас со всей серьёзностью отнестись ко всем действующим ограничениям. Каждый из нас в нерабочие дни должен минимизировать социальные контакты, помочь разорвать цепочки заболеваемости и снизить динамику распространения инфекции», - сказал глава региона.

Он попросил жителей избегать скопления людей, заметив, что работу общественных мест в Псковской области по максимуму ограничили.

«Несмотря на ограничения и все принятые меры, в эти дни к нам всё равно приедут гости из больших городов, которые так или иначе будут способствовать распространению заболевания. В продуктовых магазинах, в общественных местах – везде нужно следовать всем правилам противовирусной безопасности», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он призвал жителей сделать всё возможное, чтобы следующая неделя стала основой для снижения уровня заболеваемости коронавирусом.