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Общество / Здоровье

Время работы пунктов вакцинации в Псковской области увеличили

29 октября 2021 года, 15:26

«Время работы мобильных пунктов вакцинации увеличено», – сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове горожане могут привиться в следующих местах: СРЦ «Простория» – с 8 до 20 пн-пт, с 9 до 20 сб-вс; ТЦ «Акваполис» – с 10 до 20 ежедневно; ТЦ «Фьорд Плаза» – с 12 до 20 ежедневно; ТЦ «Империал» – с 10 до 20 ежедневно; СК Ледовый дворец – с 8 до 20 ежедневно.

Великолучане могут привиться в ежедневно в ТЦ «Апельсин» с 10 до 20.

«Приходите на вакцинацию! Защитите себя и своих близких!» – призывает глава региона.

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