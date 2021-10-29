Время работы пунктов вакцинации в Псковской области увеличили

«Время работы мобильных пунктов вакцинации увеличено», – сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове горожане могут привиться в следующих местах: СРЦ «Простория» – с 8 до 20 пн-пт, с 9 до 20 сб-вс; ТЦ «Акваполис» – с 10 до 20 ежедневно; ТЦ «Фьорд Плаза» – с 12 до 20 ежедневно; ТЦ «Империал» – с 10 до 20 ежедневно; СК Ледовый дворец – с 8 до 20 ежедневно.

Великолучане могут привиться в ежедневно в ТЦ «Апельсин» с 10 до 20.

«Приходите на вакцинацию! Защитите себя и своих близких!» – призывает глава региона.