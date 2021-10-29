Еще 289 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

97 новых случаев заболевания коронавирусом добавились в общую статистику в Пскове (всего 19 тыс. 426), 45 – в Великих Лука (всего 9 тыс. 423), 17 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 715).

По 13 человек заразились в Невельском (всего 2 тыс. 380), Опочецком (всего 1 тыс. 658) и Печорском (всего 1 тыс. 167) районах, 11 – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 481), по восемь – в Плюсском (всего 991) и Пустошкинском (всего 546) районах, по семь – в Порховском (всего 1 тыс. 711), Себежском (всего 1 тыс. 134) и Локнянском (всего 400) районах.

По шесть новых случаев выявили в Новосокольническом (всего 1 тыс. 556), Дедовичском (всего 1 тыс. 426) и Усвятском (всего 356) районах, четыре – в Бежаницком районе (всего 590), по три – в Гдовском (всего 905), Пушкиногорском (всего 668) и Красногородском (всего 592) районах, по два – в Островском (всего 2 тыс. 595), Стругокрасненском (всего 838), Новоржевском (всего 744), Куньинском (всего 523) и Пыталовском (всего 620) районах, по одному – в Палкинском (всего 556) и Дновском (всего 398) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Псковской области заболели 57 тыс. 454 жителя региона, выписались из медучреждений в связи с излечением 48 тыс. 960 человек, в том числе 301 – за минувшие сутки. Умерли 904 псковича, из них семь – за 28 октября. На данный момент проведено 599 тыс. 333 исследования на COVID-19, в том числе 2 тыс. 437 – за прошедший день.