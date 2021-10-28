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Общество / Здоровье

Псковская область преодолела порог в 50% плана вакцинации

28 октября 2021 года, 17:35

«Преодолели порог в 50% плана вакцинации без учета ревакцинированных. Нам еще многое предстоит сделать для победы над вирусом, но мы на правильном пути», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковская область преодолела порог в 50% плана вакцинации

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день, 27 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 759 жителей Псковской области (всего 203 тыс. 471). Полностью прошли вакцинацию еще 1 тыс. 330 человек (всего 191 тыс. 908). Ревакцинировались за минувшие сутки 573 псковичей (всего 11 тыс. 340).

Расход поступившей вакцины в Псковской области в настоящий момент составляет 79,8%.

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Комментарии

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Бабулечка
18:30 28.10.2021

Всего лишь на один процент уменьшился расход вакцины. Марине Гарашенко необходимо под укол поставить более трёх тысяч псковичей, ежедневно. "Благими намерениями вымощена дорога в ад."

Бабулечка
19:06 28.10.2021

"Сообщение о том,что вакцинированные переносят ковид19 тяжелее,чем непривитые граждане,оказалось недостоверным.В интервью "Красной Весне"профессор,Д.М.Н. В.Шафалинов заявил,что переболеть коронавирусом безопасне,чем перенести болезнь после прививки.Свою позицию он аргументирует голословными утверждениями о неизученности краткосрочных и долгосрочных побочных эффектах,а так же о замене естественного иммунитета на искусственный ".Лента новости. Наши чиновники делают заявления,противоположные ДМН

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