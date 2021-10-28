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Общество / Здоровье

Врач объяснил, зачем пациентов с коронавирусом в больницах укладывают на живот

28 октября 2021 года, 12:38

Псковичам объяснили, для чего в больницах пациентов с коронавирусом укладывают на живот. Об этом «Псковской правде» рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин.

Врач объяснил, зачем пациентов с коронавирусом в больницах укладывают на живот

Фото: Андрей Степанов

По его словам, вирус поражает как органы верхних дыхательных путей и легкие, так и нервную систему человека. При этом многие пациенты не всегда способны адекватно оценивать не только свое состояние здоровья, но и все те мероприятия, которые направлены со стороны медиков на их благо. В частности, пациентов с коронавирусом в больницах укладывают на живот.

«Мы всех пациентов практически в принудительном порядке укладываем на живот в специальную позицию, чтобы увеличить объем дыхания легких, чтобы легкие не сдавливались весом тела», – подчеркнул Антон Тюрин и добавил, что это является одним из самых принципиальных моментов немедикаментозного лечения.

При этом руководитель делегации врачей отметил, что подобные методы лечения многим пациентам неудобны: у кого-то затекает нога, у кого-то болит спина. «Тут пришел врач, медсестра или санитарочка и ругается, почему опять на спину перевернулись», – подчеркнул Антон Тюрин и добавил, что это не означает, что врачи хотят доставить дискомфорт. По его словам, это действенный способ лечения, который помогает поправиться гораздо быстрее.

«То есть не всегда бывает объективная оценка состояния за счет поражения центральной нервной системы, многие пациенты устают, коронавирус протекает длительно», – добавил Антон Тюрин и призвал родственников пациентов набраться терпения. Он отметил, что в медицинских учреждениях для заболевших делается весь спектр как медикаментозных, так и немедикаментозных мероприятий для качественного оказания медицинской помощи.

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