Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 27 октября, в Псковской области зафиксировали еще 284 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

94 человека заразились коронавирусом в Пскове (всего 19 тыс. 329), 43 – Великих Луках (всего 9 тыс. 378), 19 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 698), 17 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 154).

15 новых случаев заражения зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 550), 14 – Опочецком районе (всего 1 тыс. 645), 12 – Невельском районе (всего 2 тыс. 367). По девять человек заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 470), Стругокрасненском (всего 836) и Красногородском (всего 589) районах.

Шесть человек заразились коронавирусом в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 420), пять – в Усвятском районе (всего 359), по четыре – в Островском (всего 2 тыс. 593), Себежском (всего 1 тыс. 127) и Куньинском (всего 521) районах, по три в Гдовском (всего 902) и Палкинском (всего 555) районах.

По два новых случая выявили в Порховском (всего 1 тыс. 704), Плюсском (всего 983), Новоржевском (всего 742), Пыталовском (всего 618), Бежаницком (всего 586) и Дновском (всего 397) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 665) и Локнянском (всего 393) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 57 тыс. 165 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 48 тыс. 659, в том числе 298 – за минувшие сутки. Умерли 897 жителей региона. На данный момент проведено 596 тыс. 896 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 359 — за прошедший день.