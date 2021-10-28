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Общество / Здоровье

Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области

28 октября 2021 года, 11:55

За минувшие сутки, 27 октября, в Псковской области зафиксировали еще 284 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

94 человека заразились коронавирусом в Пскове (всего 19 тыс. 329), 43 – Великих Луках (всего 9 тыс. 378), 19 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 698), 17 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 154).

15 новых случаев заражения зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 550), 14 – Опочецком районе (всего 1 тыс. 645), 12 – Невельском районе (всего 2 тыс. 367). По девять человек заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 470), Стругокрасненском (всего 836) и Красногородском (всего 589) районах.

Шесть человек заразились коронавирусом в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 420), пять – в Усвятском районе (всего 359), по четыре – в Островском (всего 2 тыс. 593), Себежском (всего 1 тыс. 127) и Куньинском (всего 521) районах, по три в Гдовском (всего 902) и Палкинском (всего 555) районах.

По два новых случая выявили в Порховском (всего 1 тыс. 704), Плюсском (всего 983), Новоржевском (всего 742), Пыталовском (всего 618), Бежаницком (всего 586) и Дновском (всего 397) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 665) и Локнянском (всего 393) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 57 тыс. 165 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 48 тыс. 659, в том числе 298 – за минувшие сутки. Умерли 897 жителей региона. На данный момент проведено 596 тыс. 896 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 359 — за прошедший день.

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Комментарии

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Бабулечка
21:17 28.10.2021

В Санкт-Петербурге 20 -21 октября проходила медконференция по вопросам вакцинации в том числе. Врач пульмонолог Софья Науменко в докладе обратила внимание экспертов на то,что осложнения после прививки могут быть как срочными,так и отсроченными.Самое странное,что вакцина вызывает такие же симптомы и последствия ,как и болезнь.Это свидельствует о её неэффективности и даже опасности..Лечим людей не от заболевания, а от прививки,вопреки здравому смыслу.Привитые могут оказаться опасными для близких"

Бабулечка
15:20 29.10.2021

По итогам вышеуказанной медконференции ,20-21 окт2021г.в С-ПТБ, несколькими десятками учёных,ДМН, врачей,правозащитников направлена петиция .../Подробно на интернетресурсах. /..."Запугивание населения с помощью демонстрации на гостелеканалах видеострашилок и манипуляций со статистикой имеет явно нездоровый оттенок,преследуя цель во что бы то ни стало загнать людей на привив.пункты..В виду существ.числа поствакцинальных летальных исходов и осложнений прекратить смертоносный эксперимент .."

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