Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
3

Общество / Здоровье

На 83% загружен коечный фонд в Псковской области

28 октября 2021 года, 11:05

Коечный фонд в Псковской области загружен на 83%. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 октября, передает корреспондент «Псковской правды».

На 83% загружен коечный фонд в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

По ее словам, полторы недели назад коечный фонд в медицинских учреждениях региона был расширен до 1 тыс. 35 мест в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. К примеру, дополнительные койки для долечивая пациентов были установлены в Псковской городской больнице. Она подчеркнула, что подобные своевременные меры позволили стабилизировать ситуацию в коечном фонде региона.

По словам Анастасии Повторейко, на данный момент в Псковскую областную инфекционную больницу ежедневно госпитализируют свыше 50 человек с подтвержденным коронавирусом. Многие из пациентов поступают уже со степенью поражения легких КТ-3, КТ-4.

Главврач отметила, что в регионах фиксируется большой процент заболевамости коронавирусом среди детей, молодых людей и беременных. Кроме того, по ее словам, растет количество и мутаций вируса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
15:28 28.10.2021

Чем больше вакцинаций,тем больше мутаций. Не дали сформироваться иммунитету ,необходимо всех скорее проколоть,выполнить спущенный сверху план. Чиновники так обеспокоены жизнью и здоровьем людей от 60 плюс, что домашний режим прописали. Вот так бы заботились о материальной составляющей пенсионеров,было бы больше пользы.

Бабулечка
15:37 28.10.2021

Имеется огромное пустующее медучреждение в Пскове-бывший роддом, стоял пару лет безхозно в период эпидемии,сейчас ремонт затеяли.Необходимо было отдать отделения в горбольнице под ковидарии и долечивание. Чтобы не лечить тех,кому необходима помощь для лечения других острых и хронических заболеваний, вот смертность и подскочила многократно.

Бабулечка
18:19 28.10.2021

"Реанимационный коечный фонд заполнен",сообщает чиновница,зам.главы.То есть нас готовят к смерти,намёк принят. В интернете расписан новый мировой порядок, по фазам, первые три фазы с подпугиваниями пройдены, идёт четвертая фаза, куар коды введены,скоро введут пропуски на вакцинацию,чтобы больше людей задействовать в эксперименте.По пятой фазе -хаос,военное положение, организовать дефицит продуктов, и много чего нехорошего,нечеловечного.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи