На 83% загружен коечный фонд в Псковской области

Коечный фонд в Псковской области загружен на 83%. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 октября, передает корреспондент «Псковской правды».

По ее словам, полторы недели назад коечный фонд в медицинских учреждениях региона был расширен до 1 тыс. 35 мест в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. К примеру, дополнительные койки для долечивая пациентов были установлены в Псковской городской больнице. Она подчеркнула, что подобные своевременные меры позволили стабилизировать ситуацию в коечном фонде региона.

По словам Анастасии Повторейко, на данный момент в Псковскую областную инфекционную больницу ежедневно госпитализируют свыше 50 человек с подтвержденным коронавирусом. Многие из пациентов поступают уже со степенью поражения легких КТ-3, КТ-4.

Главврач отметила, что в регионах фиксируется большой процент заболевамости коронавирусом среди детей, молодых людей и беременных. Кроме того, по ее словам, растет количество и мутаций вируса.