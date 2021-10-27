В Псковской области остаются активными две вспышки коронавируса

Две вспышки коронавируса в Псковской области остаются активными на данный момент. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников. Активными остаются очаги в Пушкиногорском доме ветеранов и на предприятии «Евро-Керамика», остальные сняты с контроля Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки, 26 октября, в Псковской области коронавирусную инфекцию выявили еще у 281 жителя региона. 74 из них добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 19 тыс. 235), 58 — в Великих Луках (всего 9 тыс. 335), 24 — в Псковском районе (всего 4 тыс. 679).

15 новых случаев заражения зафиксировали в Опочецком районе (всего 1 тыс. 631), 13 — в Великолукском районе (всего 1 тыс. 461), по 11 — в Невельском (всего 2 тыс. 355), Новосокольническом (всего 1 тыс. 535) и Себежском (всего 1 тыс. 123) районах.

Девять жителей региона заболели коронавирусом в Островском районе (всего 2 тыс. 589), по восемь — в Порховском (всего 1 тыс. 702) и Стругокрасненском (всего 827) районах, по шесть — в Печорском (всего 1 тыс. 137), Новоржевском (всего 740) и Куньинском (всего 517) районах.

По пять новых случаев выявили в Плюсском (всего 981) и Усвятском (всего 354) районах, по четыре — в Дедовичском (всего 1 тыс. 414) и Гдовском (всего 899) районах, по одному — в Бежаницком (всего 584), Палкинском (всего 552) и Дновском (всего 395) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 56 тыс. 881 человек, выздоровели — 48 тыс. 361, из них 301 - за минувшие сутки. Умерли 893 жителя региона. На данный момент проведено 594 тыс. 537 исследований на COVID-19, в том числе 2 тыс. 304 — за прошедший день.