Псковичам напомнили об ответственности за езду зимой на летней резине

За езду зимой на летней резине предусмотрена административная ответственность, сообщили «Псковской правде» в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

По Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, в России зимняя резина на автомобилях должна применяться с 1 декабря по 28 февраля. Тех, кто не переобул свою машину вовремя, ждёт административная ответственность по статье 12.5.1 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). В данном случае наказание будет в виде штрафа в 500 рублей или предупреждения.

По этой же статье привлекают к ответственности водителей, которые установили на свои автомобили разные покрышки. Резина должна быть одной какой-то модификации на всех четырёх колёсах - шипованной или нет. Высота протектора — не менее 4 мм. При этом на одной оси автомобиля могут стоять шины одной размерности, одной конструкции и с одинаковым рисунком протектора.

Если после выявления таких нарушений автовладелец не поменял резину, то ему грозит ответственность по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), которая предполагает штраф от двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

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