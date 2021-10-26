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Общество / Здоровье

Член псковского молодёжного парламента: Прививаться от ковида нужно, чтобы обезопасить себя

26 октября 2021 года, 17:49

«Прививаться от коронавируса нужно, чтобы как-то обезопасить себя, чтобы оградить себя от тяжёлых последствий заболевания», - заявил в беседе с корреспондентом «Псковской правды» член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин.

Он отметил, что для него самого вопроса вакцинироваться или нет не стояло. «Я вернулся из армии и сразу же пошёл прививаться», - подчеркнул Максим Ермолин.

По его словам, о том, какие тяжёлые формы ковида бывают, он знает не понаслышке — в больницу с этим диагнозом попадали родственники.

«Я считаю, что вакцинироваться обязательно нужно. Во всём мире сейчас очень тяжёлая ситуация, есть летальные исходы. Жаль, что некоторые не слушают ни государственных, ни общественных деятелей», - заключил Максим Ермолин.

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