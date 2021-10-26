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Транспорт / Безопасность

Эксперт магазина шин дал советы псковичам по выбору зимней резины

26 октября 2021 года, 17:27

Продавец-консультант с 17-летим стажем одного из псковских центров по продаже шин Олег Алексеев дал советы по выбору зимней резины. «Шипы мы строго рекомендуем ставить на маленькие, лёгкие машины, потому что такие автомобили «липучка» слабо держит, зимой будет «носить» на дороге», - рассказал он «Псковскому агентству информации.

Эксперт магазина шин дал советы псковичам по выбору зимней резины

Фото Андрея Степанова

«Шипы» он рекомендовал и для заднеприводных автомобилей, а также для тех, кто зимой в основном передвигается по плохо почищенным сельским дорогам.

Тем же, кто в зимний период преимущественно ездит по городу и по трассам подойдёт так называемая «липучка» - зимняя фрикционная нешипованная шина. Кроме того, она менее шумная в сравнении с шипованной резиной.

Подробнее о том, как выбрать зимнюю резину, какая ответственность предусмотрена для тех, кто не переобул свой автомобиль, и о том, в какие сроки необходимо это сделать, читайте здесь >>>

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