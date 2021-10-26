Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Безопасность

Псковские синоптики призывают автомобилистов не откладывать смену резины

26 октября 2021 года, 15:47

Синоптики призывают автомобилистов Псковской области не откладывать переход на зимнюю резину, пишет газета «АиФ-Псков». Пришла пора менять резину. Ждать дальше не надо», - заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Псковские синоптики призывают автомобилистов не откладывать смену резины

Фото Андрея Степанова

По её словам, переходить на зимние шины нужно при среднесуточной температуре +5 градусов, а именно такая и наблюдается в Псковской области. «Уже возможны утренние заморозки, уже выпавшие осадки подмерзают», - сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что в перспективе в регионе несколько потеплеет и среднесуточная температура воздуха будет +7 градусов, однако, из-за утренних заморозков откладывать замену резины не стоит.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте