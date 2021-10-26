Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область 25 октября

25 октября в Псковскую область поступили 400 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Препаратов достаточно во всех муниципалитетах, записывайтесь на прививку», – отметил губернатор Псковской области.

За минувшие сутки, 25 октября, в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 237 человек (всего 200 тыс. 262), вторым – 1 тыс. 306 (всего 189 тыс. 614). Ревакцинацию за прошедший день прошли 799 жителей Псковской области (всего 10 тыс. 171).

На данный момент в Псковской области расход поступившей вакцины составляет 79,2%.