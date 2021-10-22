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Общество

До -5 градусов похолодает в Псковской области ночью 24 октября

22 октября 2021 года, 16:10

В Псковской области ночью 24 октября температура воздуха опуститься до -5 градусов, сообщила «Псковской правде» начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. При этом днём ожидается +3 градуса тепла.

Похолодание начнётся в регионе уже 23 октября. «Осадков виде снега не должно быть, возможны смешанные осадки. Но это будет не тот снег, который задержится на сутки», - сказала Тала Нещадимова.

По её словам, потепление начнётся с 26 октября. Дневные температуры будут от +5 до +9 градусов, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.

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