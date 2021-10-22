Губернатор заявил о необходимости минимизировать поток туристов в Псковскую область в период нерабочих дней

Губернатор Михаил Ведерников заявил о необходимости минимизировать поток туристов в Псковскую область из других регионов в период нерабочих дней. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении в Instagram-аккаунте.

Как рассказал Ведерников, в период нерабочих дней большой поток туристов из других регионов захочет посетить Псковскую область. «Результатом может стать новый всплеск заболевания. Мы уже не раз это проходили», – объяснил губернатор.

Необходимо обеспечить условия, которые минимизируют риски для жителей псковской области. Как сообщил Михаил Ведерников, чтобы не приостанавливать полностью работу некоторых отраслей, нужно минимизировать поток туристов и гостей из других регионов.

«В период с 30 октября по 7 ноября загрузка гостиничного фонда не должна превышать 50%. Фактически, все общественные места будут закрыты, – подчеркнул глава региона. – С 30 октября на неделю приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро и концертных организаций».