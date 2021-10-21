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Общество

Лонгрид «Псковской правды» отмечен в номинации «Лучшая публикация» конкурса «СеЗам-2021»

21 октября 2021 года, 19:09

Лонгрид «Псковской правды» «Все гремело и блистало», опубликованный 25 февраля 2021 года на сайте издания, отмечен жюри конкурса «СеЗам-2021» в номинации «Золотые слова. Лучшая публикация/серия публикаций (печатные и интернет-медиа)».

Номинанты премии были озвучены в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге в рамках XlХ Большого Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Лонгрид «Все гремело и блистало», текст которого подготовил для «Псковской правды» исследователь Андрей Иванов, рассказывает о малоизвестной странице истории города: 18 февраля 1944 года город подвергся массированной бомбардировке советской дальней авиации, призванной сорвать планы немцев в части эвакуации ценностей и угона населения.

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