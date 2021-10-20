Разрешение на прием международных рейсов получил псковский аэропорт

Псковский аэропорт получил разрешение на прием рейсов из Белоруссии, Турции и Египта. Об этом сообщил директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов.

Он отметил, что на данный момент уже есть несколько авиакомпаний, готовых выполнять международные рейсы из Пскова. «Сейчас будет стоять вопрос цены: кто дешевле, тот и полетит. Второй момент — у кого надёжнее туроператор. Потому что туроператоры бывают недобросовестные: они заявляют одно, а по факту люди получают другое - море негатива, отдых испорчен», — сообщил директор аэропорта.

По словам Артема Тарасова, вопрос международных перелетов находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «С комитетом по туризму тесно занимаемся этим вопросом», — подчеркнул спикер.

Встреча представителей псковского аэропорта с одним из перевозчиков, готовых совершать из Пскова рейсы за границу, запланирована на 21 октября.

«Но пока только пообщаться: мы хотим понять, что им хочется, они хотят понять, что мы можем. Потом уже будем делать выводы по результатам разговора. Мы работаем в этом направлении очень плотно», — добавил Артем Тарасов.