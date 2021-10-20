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Транспорт / Инфраструктура

Разрешение на прием международных рейсов получил псковский аэропорт

20 октября 2021 года, 19:08

Псковский аэропорт получил разрешение на прием рейсов из Белоруссии, Турции и Египта. Об этом сообщил директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов.

Разрешение на прием международных рейсов получил псковский аэропорт

Фото: Дарья Хваткова

Он отметил, что на данный момент уже есть несколько авиакомпаний, готовых выполнять международные рейсы из Пскова. «Сейчас будет стоять вопрос цены: кто дешевле, тот и полетит. Второй момент — у кого надёжнее туроператор. Потому что туроператоры бывают недобросовестные: они заявляют одно, а по факту люди получают другое - море негатива, отдых испорчен», — сообщил директор аэропорта.

По словам Артема Тарасова, вопрос международных перелетов находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «С комитетом по туризму тесно занимаемся этим вопросом», — подчеркнул спикер.

Встреча представителей псковского аэропорта с одним из перевозчиков, готовых совершать из Пскова рейсы за границу, запланирована на 21 октября.

«Но пока только пообщаться: мы хотим понять, что им хочется, они хотят понять, что мы можем. Потом уже будем делать выводы по результатам разговора. Мы работаем в этом направлении очень плотно», — добавил Артем Тарасов. 

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