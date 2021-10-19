До конца октября в Псковском областном театре кукол отменяются все спектакли

Все спектакли в Псковском областном театре кукол отменяются с 19 по 31 октября в связи с болезнью технического специалиста, отвечающего за сопровождение спектаклей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.