До конца октября в Псковском областном театре кукол отменяются все спектакли

Все спектакли в Псковском областном театре кукол отменяются с 19 по 31 октября в связи с болезнью технического специалиста, отвечающего за сопровождение спектаклей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Все спектакли в Псковском областном театре кукол отменяются с 19 по 31 октября в связи с болезнью технического специалиста, отвечающего за сопровождение спектаклей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Псковичи могут сдать раннее приобретенные билеты в кассу Псковской областной филармонии, которая расположена на Некрасова, 24. Также их можно вернуть онлайн, позвонив по телефону техподдержки «Орбилет»: 8-800-600-47-44.