Более 500 тыс. рублей украли у псковичей мошенники, притворившиеся сотрудниками банка

Мошенники украли у двух псковичек больше полумиллиона рублей, представившись «сотрудниками банка». Об этом «Псковской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

18 октября неизвестные позвонили 24-летней жительнице Пскова представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили потерпевшей о якобы попытках оформить на нее кредит. В качестве решения проблемы они предложили собеседнице взять кредит на свое имя и перевести деньги на «безопасный» счет. Так, девушка перевела мошенникам 280 тыс. рублей.

14 октября по такой же схеме мошенники украли у 64-летней пенсионерки 221 тыс. рублей.

Потерпевшие псковички обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства случившегося выясняются.