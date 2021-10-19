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Происшествия / Преступление

Более 500 тыс. рублей украли у псковичей мошенники, притворившиеся сотрудниками банка

19 октября 2021 года, 13:51

Мошенники украли у двух псковичек больше полумиллиона рублей, представившись «сотрудниками банка». Об этом «Псковской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Более 500 тыс. рублей украли у псковичей мошенники, притворившиеся сотрудниками банка

Фото: Дарья Хваткова

18 октября неизвестные позвонили 24-летней жительнице Пскова представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили потерпевшей о якобы попытках оформить на нее кредит. В качестве решения проблемы они предложили собеседнице взять кредит на свое имя и перевести деньги на «безопасный» счет. Так, девушка перевела мошенникам 280 тыс. рублей.

14 октября по такой же схеме мошенники украли у 64-летней пенсионерки 221 тыс. рублей.

Потерпевшие псковички обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства случившегося выясняются.

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